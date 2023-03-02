Как убрать стойкие пятна на одежде при помощи аспирина: наносим и видим чудо

Обычным аспирином можно вывести пятна с одежды, даже те, с которыми не справлялись дорогие пятновыводители.

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Лучше всего это средство удаляет органические наслоения вроде пота.

Чтобы вывести пятно, нужно растворить таблетку аспирина в небольшом количестве воды. Полученный состав далее нанести на загрязненную часть и оставить пропитываться на 24 часа.

Затем постирать вещь так, как рекомендовано его производителем (в машинке, на руках, при определенной температуре).

Вы удивитесь, что пятна просто куда-то испарятся!

Источник: techinsider.ru.