С чем нужно смешать соду, чтобы нагар со сковороды просто испарился: копеечное чудо-средство

Невероятно простой, дешевый и очень эффективный способ удаления нагара со сковородок и кастрюль знали и эффективно использовали наши мамы и бабушки в советское время.

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Его перепечатывали в советских журналах для женщин и публиковали в домовых книгах. Теперь настало время о нем вспомнить.

Итак, внутрь загрязненной сковороды или кастрюли необходимо высыпать две столовые ложки соли и залить ее уксусом. Полученную смесь довести до кипения, добавив в конце еще четверть ложки соды.

Если нагар сверху, состав делаем в большей посуде и погружаем в нее проблемное дно сковороды или кастрюли.

Источник: techinsider.ru.