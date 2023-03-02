Валютчики рассмеялись, увидев эти цифры: стал известен настоящий курс доллара на март

Доллар ведет себя в последнее время нестабильно, то повышаясь до 76 рублей, то падая до 74, ну а теперь он вновь решил поползти вверх, достигнув 2 марта отметки на московских валютных торгах в 75,15 рубля.

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Вместе с тем есть прогнозы экспертов о том, что американская валюта поползет вверх и дальше и в начале марта может достигнуть цифр в 76–78 рублей. Понятно, что кому-то радостно от этих цифр, но не тем, кто хотел выгодно прикупить доллары.

Впрочем, для них есть тоже хорошее известие. Аналитики компании «Открытие Инвестиции» считают, что не все так печально и «американец» может скатиться даже до 71 рубля в первый месяц весны.

«Мы считаем, что курс доллар — рубль будет в марте тяготеть к диапазону 71–76 рублей за доллар», — сказали финансовые эксперты компании.

Источник: 1prime.ru.