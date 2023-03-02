Эти имена имеют самые обаятельные и умные женщины: все ведутся на их шарм

Эзотерики назвали пять женских имен, обладательницы которых несут в себе энергию очарования и ума. Под харизму и очарование этих дам попадают буквально все вокруг.

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Им не стоит никакого труда привлечь к себе мужчин, у них всегда самые преданные подруги, их обожают учителя в школе, коллеги на работе, а начальник просто боготворит.

А все потому, что они имеют не только приятную внешность, но и острый ум. Такое сочетание позволяет им мудро координировать свое поведение и понимать потребности и желания других людей.

Эти счастливицы: Анна, Александра, Вера, Маргарита и Виктория. Это настоящие имена счастья, стоит присмотреться к ним, если у вас родилась дочь.

Источник: vm.ru