Лучше самого дорогого средства! Как очистить нашатырем ковер — будет как новенький!

Видели, сколько стоят средства для чистки ковровых покрытий? Это сущий ужас, многие россияне просто не могут себе их позволить.

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Да и великолепный результат далеко не все препараты могут гарантировать, не говоря уже о том, что придется хорошенько потрудиться над ковром.

Вместе с тем, существует очень действенное и дешевое средство, которое можно приготовить дома при помощи обычного нашатырного спирта.

На 1 литр воды взять по 1 столовой ложке стирального порошка и нашатыря. Все растворяем, надеваем резиновые перчатки и маску. И проходимся смоченной в этом составе щеткой по ковру, на пятнах останавливаемся, шоркаем усиленно этим составом.

Потом протираем тряпочкой, смоченной в чистой воде и сухой салфеткой, оставляем просушиваться.

Источник: belnovosti.by