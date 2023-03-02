Притягивают смерть, уничтожают деньги и счастье: названы предметы, от которых нужно избавиться дома

Энергией обладают не только люди, заставляя других улыбаться или плакать, но и предметы. Часто мы не задумываемся, почему наша жизнь поставлена на «стоп». Но, быть может, пришло время, сделать дома генеральную уборку?

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Например, не стоит хранить в квартире сломанные часы. Отремонтируйте их или выбросите на свалку. Они останавливают и ваше время, не дают вам двигаться к мечте, реализовывать свои планы.

Не храните дома подарки от плохих людей, которые не желают вам добра. Вместе с этими презентами вы держите дома и их зло.

Разбитые тарелки, треснувшие вазы, зеркала — это ваша разбитая судьба, срочно выбрасывайте это!

Ну и не стоит держать дома искусственные растения и цветы. Какая у вас с ними ассоциация? Правильно, с кладбищем. Они притягивают смерть.

Источник: belnovosti.by