Как обычным уксусом свести нереальную грязь с покрытий: стекло, унитаз, шкафы и мойка – все блестит!

Сейчас хозяйки все чаще задумываются об экологии, а потому отказываются от сильных химических средств, когда делают уборку в квартире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

К тому же народные средства порой работают намного эффективнее тех, что продают за большие деньги в хозяйственных магазинах.

Вы можете сделать по-настоящему работающее чистящее средство из дешевенького столового уксуса и корок любого цитрусового плода (лимона, апельсина, мандарина).

Корочки залить столовым уксусом, накрыть крышкой, поставить в теплое темное место на неделю.

Через 7 дней процедить и перелить в пульверизатор, чтобы расходовать средство удобно и экономно. Получившееся средство разбрызгать на загрязнения, оставить на пять минут и смыть влажной губкой или тряпочкой.

Источник: belnovosti.by