Волосы рассыпаются, как после салонной процедуры: вспомнили маску для головы из СССР

Нереально красивые волосы становятся после применения дешевенькой маски из аспирина. Этот способ сейчас активно тиражируется в Сети блогерами всех мастей.

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Юные девушки в шоке от маски времен СССР, ведь эффект от нее заметен сразу же. И никаких салонных дорогих процедур не требуется!

Нужно растворить 5 таблеток аспирина в стакане с теплой водой, далее нанести состав на кожу головы, а также по всей длине волос. Оставить маску на 15 минут, а потом хорошенько промыть теплой водой.

Также наши мамы и бабушки любили пилинг из аспирина, делали из него порошок, разбавляли водой до состояния кашицы и массировали этим составом лицо. Пользовательницы говорят, что кожа становится гладкой и бархатистой.

Источник: techinsider.ru.