Как легко убрать нагар с любой сковороды и кастрюли: даже старые наслоения испарятся

Кажется, что с некоторых кастрюль и сковородок невозможно убрать нагар. Иногда он копится годами и выглядит прочнее стали. Но не тут-то было!

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Дешевенькое средство вернет к жизни даже самые заскорузлые покрытия. Возьмите металлический таз, воду, хозяйственное мыло, силикатный клей и соду.

Наливаем в тазик воду и доводим ее до кипения, натираем мыло, добавляем его в воду, смешиваем все с половиной стакана силикатного клея и половиной соды.

В данный состав помещаем сковороды и кастрюли (ручки убираем, если возможно). Кипятим посуду несколько часов (длительность выбираем с учетом толщины корки нагара).

Можно прокипятить минут 30 и попробовать удалить наслоение щеткой, если не получилось, продолжить процесс.

Источник: techinsider.ru