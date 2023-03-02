Самые модные женские ботинки весны 2023: изящество отменено – и точка

Просто невероятно, но пресловутые челси вновь на пике моды. Эксперты назвали самые модные женские ботинки для весны 2023 года, и они вновь оказались в списке.
Также никуда не ушли из трендов ботинки на высокой подошве. Тут явно порадуются невысокие модницы и те, кому приходится подолгу вышагивать по улицам с лужами. А что удобно – ноги сухие, еще и актуальный вид.
Челси. Кадр из шоу "Модный приговор"/ Первый канал
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Плюс ко всему в списке оказались «армейские» ботинки на шнуровке. В этом сезоне их рекомендуют носить с женственными платьями и летящими юбками из легких тканей.
Похоже, что брутальность окончательно вошла в женскую моду и уходить оттуда не собирается.
Источник: thesymbol.ru
Ботинки на шнуровке. Кадр из шоу "Модный приговор"/ Первый канал