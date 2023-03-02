Самые модные женские ботинки весны 2023: изящество отменено – и точка

Просто невероятно, но пресловутые челси вновь на пике моды. Эксперты назвали самые модные женские ботинки для весны 2023 года, и они вновь оказались в списке.

Также никуда не ушли из трендов ботинки на высокой подошве. Тут явно порадуются невысокие модницы и те, кому приходится подолгу вышагивать по улицам с лужами. А что удобно – ноги сухие, еще и актуальный вид.