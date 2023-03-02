Почему в СССР никогда не выбрасывали пробки от бутылок: незаменимы на кухне – берегут средства

Сейчас хозяйки применяют у себя на кухне прихватки, чтобы поднимать крышки кастрюль. Во времена же СССР для этого использовали винные пробки из пробкового дерева, поэтому их никогда не выбрасывали.

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Чтобы сэкономить время и деньги, вложите пробку под дугообразную ручку на крышке кастрюли. И вы больше никогда не испытаете проблем с горячей поверхностью и поиском прихватки, когда на плите «сбегает» каша или суп.

Также, отрезав кусочек пробки, можно сделать из нее комфортный и экологичный подпятник на стул или табурет, чтобы не портить пол и уменьшить трение.

Соединив несколько пробок в ряд и скрепив их между собой, можно соорудить симпатичную подставку под горячую посуду.

А если сделать надрез посередине пробки, вы получите неплохой зажим для открытых упаковок специй и круп.