Владельцы долларов хватаются за сердце: курс опять упал — завтра снова будет обрушение

Утренние торги на Мосбирже 2 марта принесли неутешительные новости для тех, кто приобрел доллары в качестве инвестиций.

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Американская валюта опустилась до 75,11 рубля, европейская тоже пошла на понижение и сейчас торгуется за 79,8 рубля, китайская — за 10,9 рубля.

Таким образом доллар упал на 4 копейки, евро — на 40 копеек, юань — на 1 копейку.