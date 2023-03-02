Владельцы долларов хватаются за сердце: курс опять упал — завтра снова будет обрушение

Владельцы долларов хватаются за сердце: курс опять упал – завтра снова будет обрушение

Доллар. Фото: Global Look Press

Эта тенденция будет заметна некоторое время.

Утренние торги на Мосбирже 2 марта принесли неутешительные новости для тех, кто приобрел доллары в качестве инвестиций.

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Американская валюта опустилась до 75,11 рубля, европейская тоже пошла на понижение и сейчас торгуется за 79,8 рубля, китайская — за 10,9 рубля.

Таким образом доллар упал на 4 копейки, евро — на 40 копеек, юань — на 1 копейку.

Ожидается, что доллары будут дешеветь еще на этой неделе, но уже осталось недолго — до 3 марта включительно. Потом, скорее всего, он вернет свои позиции и может достичь 76 рублей вновь.

Источник: 1prime.ru

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