Купившие доллары онемели: банки объявили испепеляющую новость — вы не можете ничего

Санкции изрядно подпортили жизнь многим россиянам, которые приобрели доллары. Дело в том, что из-за ограничений часть отечественных банков была вынуждена отказаться от переводов в валюте посредством SWIFT.

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Кредитные организации сами приняли такое решение относительно граждан, имеющих иностранную валюту, поскольку была велика вероятность того, что эти переводы просто-напросто заблокируют, люди потеряют свои деньги.

В настоящее время известно, что приостановили SWIFT-переводы банки «Приморье», «Левобережный», «Уралсиб». Организации подчеркивают, что это временно. Всего под санкциями Запада 11 российских банков.