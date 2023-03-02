«Будьте готовы взять ответственность»: Володина 2 марта дала расклад о грядущем

Телеведущая, астролог Василиса Володина 2 марта рассказала, какими будут грядущие сутки. Она предложила людям готовиться к тому, что все дела и вопросы будут решаться не так быстро, как хотелось бы.

«Сегодня настраиваемся на занудство и неторопливую, последовательную работу, особенно в сфере технологий и медиа, а также в учебе. Делаем ставку на лаконичность, откладываем второстепенное, блокируем ненужный информационный поток. Для коллективного обсуждения лучше составить план и четко ему следовать. Если предлагаете идею, будьте готовы взять ответственность за ее реализацию», — дала расклад астролог.

В этот день, говорит Володина, можно попробовать приучить ребенка к самостоятельности. Можно начать с малого: отправить в магазин, отпустить одного на тренировку, самому распланировать время.

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