Лучше «белизны» и перекиси водорода! Как быстро отбелить подоконник средством за три копейки

Очень простое и эффективное средство очистит любой пластиковый подоконник от загрязнений, превратив его в сияющую белизной красоту! Стоит оно сущие копейки, продается в хозяйственных отделах и на просторах Интернета.
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Речь идет о порошке буры (тетраборат натрия), которое стоит копейки. Столовую ложку средства нужно смешать со средством для мытья посуды до консистенции пасты.
Нанести состав на грязное место и отмыть губкой. Пятна смоются в одно мгновение, если состав оставить ненадолго, после контакта – просто проводите губкой по этому месту, никаких загрязнений не остается.
Те, кто попробовал это средство, говорят, что оно намного лучше «белизны», гидроперита и перекиси водорода отбеливает пластик.
Источник: Telegram-канал «Домашние советы».