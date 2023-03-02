Лучше «белизны» и перекиси водорода! Как быстро отбелить подоконник средством за три копейки

Речь идет о порошке буры (тетраборат натрия), которое стоит копейки. Столовую ложку средства нужно смешать со средством для мытья посуды до консистенции пасты.

Нанести состав на грязное место и отмыть губкой. Пятна смоются в одно мгновение, если состав оставить ненадолго, после контакта – просто проводите губкой по этому месту, никаких загрязнений не остается.

Те, кто попробовал это средство, говорят, что оно намного лучше «белизны», гидроперита и перекиси водорода отбеливает пластик.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».