Лучше «белизны» и перекиси водорода! Как быстро отбелить подоконник средством за три копейки

Лучше «белизны» и перекиси водорода! Как быстро отбелить подоконник средством за три копейки

Иногда дешевые средства намного лучше справляются с загрязнениями. Фото: соцсети

Его можно купить в хозяйственных отделах или в Интернете.

Очень простое и эффективное средство очистит любой пластиковый подоконник от загрязнений, превратив его в сияющую белизной красоту! Стоит оно сущие копейки, продается в хозяйственных отделах и на просторах Интернета.

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Речь идет о порошке буры (тетраборат натрия), которое стоит копейки. Столовую ложку средства нужно смешать со средством для мытья посуды до консистенции пасты.

Нанести состав на грязное место и отмыть губкой. Пятна смоются в одно мгновение, если состав оставить ненадолго, после контакта – просто проводите губкой по этому месту, никаких загрязнений не остается.

Те, кто попробовал это средство, говорят, что оно намного лучше «белизны», гидроперита и перекиси водорода отбеливает пластик.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».

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