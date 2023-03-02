Какие российские кремы с пептидами признали самыми эффективными: от морщин и провисания

Россиян ознакомили с рейтингом «МаркиКачества», в котором были показаны лучшие антивозрастные кремы с пептидами. Средства реализуются на территории России и показали себя с максимально выгодной стороны.
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Эксперты, формируя рейтинг, ориентировались на отзывы косметологов, а также реальных пользователей, которые высказывались насчет эффективности препаратов.
В итоге, наряду с зарубежными дорогими кремами оказались в списке самых действенных средств от морщин и дряблости кожи также отечественные, вполне бюджетные.
В частности, в топ вошли такие кремы, как: Natura Siberica Anti-Age за 660 рублей, PEPTIDE expert за 290 рублей и Medical Collagene 3D Boto Line за 1080 рублей.
Источник: markakachestva.ru