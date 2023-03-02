Доллар после обманного пике совершил пугающий скачок вверх: слабонервные кинулись в кассы

Похоже, что стабильности от доллара ожидать бесполезно. В конце зимы «американец» активно пополз вверх на торгах Мосбиржи, радуя тех, кто вложил свои сбережения в него.

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Однако некоторые аналитики сразу говорили, что это временное явление. Дескать, в конце февраля это обычное явление. Так и произошло, доллар после достижения потолка в 76 с лишним рублей стал падать в цене, добравшись до 74 рублей.