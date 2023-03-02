«Новые максимумы»: каким будет падение рубля в марте – финансист

Наступившая весна пока не несет никаких положительных раскладов для отечественной валюты. Рубль, который в конце февраля еще смог держаться, в марте уже рискует упасть.

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Тенденция обвала нацвалюты связана с падением цен на нефть и другими факторами, которые давно давят на экономику. Аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич прогнозирует, что доллар в первой половине месяца покажет цену выше 75 рублей, а в дальнейшем смело шагнет к 75-80 рублей.

«В сложившихся обстоятельствах национальная валюта в первой половине марта может продолжить волну ослабления, в результате чего доллар, евро и юань выйдут на новые локальные максимумы», - считает эксперт.

По материалам сайта «Прайм»