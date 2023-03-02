Таблетка поможет отстирать пятна: легко и быстро выводим грязь с кухонных полотенец

Для любой хозяйки кухонные полотенца – как лакмусовая бумажка чистоты. Если пятна уже не отстирываются, это повод убрать текстиль подальше от глаз, а ну как еще и гости увидят? Но не торопитесь выкидывать полотенца и салфетки, которые уже, кажется, испытали на себе все средства – от эконом-варианта до дорогущих брендов. А попробуйте постирать их при помощи таблетки.

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Таблетку возьмите не аптечную, а посудомоечную – подойдет любая, которую вы каждый день используете в машине. Достаточно всего одной, размочите ее в полулитре теплой воды, в получившемся растворе замочите свои кухонные полотенца и салфетки на час. После этого постирайте, как обычную ткань. И ваш текстиль будет сверкать чистотой так, что гости обзавидуются – доставать каждый раз новый к их приходу уже не нужно!

По материалам сайта Pensnews