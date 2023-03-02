«Срывы планов и скандалы»: Глоба предупредил о рисках 2 марта

Астропрогноз на новую неделю от Богдана Глобы гласит: время не перестанет испытывать на прочность людей. С 27 февраля по 5 марта важно сохранять осторожность в своих делах, не полагаться на планы и правила – есть вероятность крушения задуманного. Это время форс-мажоров и несоблюдения договоренностей. На 2 марта Богдан Глоба дал совет, как можно избежать рисков.

«Четверг удачен для решения финансовых вопросов, но вполне может преподнести срывы планов и скандалы. Не форсируйте события и отложите затормозившиеся вопросы», - написал Глоба-младший в своем Telegram.

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