Учитывайте несколько факторов: эксперт дала совет, в какую валюту лучше вкладываться

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала россиянам, в какие валюты на данный момент вкладываться выгоднее всего.

По ее словам, решение зависит сразу от нескольких факторов. Необходимо определиться, в какой валюте человек хочет получать доход. На какие цели и какие сроки ставит инвестор - это тоже нужно знать. Третий фактор - знания и навыки человека, планирующего вкладываться.

«Сейчас очень турбулентные времена, есть множество рисков по доступу к капиталу в иностранной валюте и к активам, размещенным за рубежом. Если человек находится в России, все риски присутствуют. Если цели в рубля, лучше выбирать финансовые инструменты внутри страны», - посоветовала эксперт.

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Ситуация с валютами сейчас непредсказуемая, подчеркнула Волкова. При наличии знаний и навыков, инвестор может иметь дифференцированный портфель с рублями и валютой в пропорции 50:50. Другое дело, если человек планирует сменить место жительства. В этом случае имеет смысл выводить все деньги за рубеж и формировать лишь заграничные активы.