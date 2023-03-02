Список немаленький: названы разрешенные в Великий пост сладости

На днях начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, то есть до середины апреля. По правилам в этот промежуток нельзя есть большинство десертов, однако, есть и исключения, которые легко можно добавлять в свой рацион. В них нет продуктов животного происхождения.

Итак, первая разрешенная сладость - это козинаки. Они состоят из обжаренных измельченных орешков или семян, меда или сиропа. Кроме него в небольшом количестве можно есть натуральный мармелад. Но важно обратить внимание на состав - в нем не должно быть желатина. Можно брать тот, в составе которого есть агар-агар, пишет издание Marie Сlaire.