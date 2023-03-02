Серьезные риски для здоровья: россиянам рассказали о вреде популярного бытового прибора

Эндокринолог Юлия Сорокина рассказала россиянам, что газовая плита может быть опасна для здоровья людей. Так, продукты горения этого бытового прибора могут повысить риск приступов астмы и серьезно сказаться на состоянии всей дыхательной системы.
Сорокина пояснила, что газовые плиты вредят здоровью в двух случаях. Из-за выделения продуктов горения и из-за неправильной эксплуатации, слова эксперта приводят «Известия».
При сжигании газа горелки могут выделять угарный газ и следы меркаптана, подчеркнула Сорокина. Последний используют для выявления природного газа, чтобы специалисты могли обнаружить утечку. Это вещество токсично, в быту используется в минимальных дозах.
«На кухне человек не только дышит опасными элементами, но и потребляет в пищу блюда, в которых могут оседать продукты горения», — предупредила медик.
По ее словам, даже при полном сгорании в воздухе увеличивается концентрация углекислого газа. Она может превышать норму в несколько раз. Из-за этого у человека могут появляться головные боли, недомогание, аллергия. Кроме того, выделяемый плитами диоксид азота может повысить риск приступов астмы, сердечного приступа.
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Эксперт напомнила и о правилах пользования газовой плитой. По ее словам, над плитой обязательно должна находиться вытяжка. Нужно следить за исправностью прибора. Также не рекомендуется использовать одновременно более двух конфорок. При работе плиты нужно закрывать дверь на кухню и открывать окно.