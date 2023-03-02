Серьезные риски для здоровья: россиянам рассказали о вреде популярного бытового прибора

Эндокринолог Юлия Сорокина рассказала россиянам, что газовая плита может быть опасна для здоровья людей. Так, продукты горения этого бытового прибора могут повысить риск приступов астмы и серьезно сказаться на состоянии всей дыхательной системы.

Сорокина пояснила, что газовые плиты вредят здоровью в двух случаях. Из-за выделения продуктов горения и из-за неправильной эксплуатации, слова эксперта приводят «Известия».

При сжигании газа горелки могут выделять угарный газ и следы меркаптана, подчеркнула Сорокина. Последний используют для выявления природного газа, чтобы специалисты могли обнаружить утечку. Это вещество токсично, в быту используется в минимальных дозах.