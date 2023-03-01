Отличная новость: пенсионеры начнут получать солидную денежную прибавку — решение уже принято

Совсем скоро российские пенсионеры начнут получать еще одну солидную прибавку. Пожилых людей обрадовали новым решением по выплатам.

Так, в нескольких российских регионах начали вводить выплату для людей, относящихся к категории детей войны. В разных субъектах этот статус определяют по своим критериям, но главный — это люди, которые не достигли совершеннолетия к периоду окончания Второй мировой войны. То есть пенсионеры, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

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