Отличная новость: пенсионеры начнут получать солидную денежную прибавку — решение уже принято

Совсем скоро российские пенсионеры начнут получать еще одну солидную прибавку. Пожилых людей обрадовали новым решением по выплатам.
Так, в нескольких российских регионах начали вводить выплату для людей, относящихся к категории детей войны. В разных субъектах этот статус определяют по своим критериям, но главный — это люди, которые не достигли совершеннолетия к периоду окончания Второй мировой войны. То есть пенсионеры, родившиеся до 3 сентября 1945 года.
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Сумма выплат будет разная. В Иркутской области она будет составлять 5486 рублей. Прибавка назначается автоматически, приходить она будет вместе с пенсией. Как правило, такие выплаты приходят весной, перед Днем Победы, сообщает PRIMPRESS.
Если пенсионера, который относится к категории детей войны, нет в базе соцзащиты, то нужно подать заявление. Сделать это можно будет до 1 апреля. В целом же деньги должны перечислить пенсионерам в полном объеме до начала мая.