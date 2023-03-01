Срочно заберите деньги из банков: вернуть всегда успеете — выгодный период наступит скоро

Финансисты ожидают, что Центробанк 17 марта повысит ключевую ставку, от которой зависят проценты по кредитам и вкладам. Соответственно, процент по вкладам тоже будет увеличен.

Так что, сейчас есть смысл забрать деньги из банка, а когда ставка поднимется, вновь их положить под проценты.

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