Срочно заберите деньги из банков: вернуть всегда успеете — выгодный период наступит скоро

Купюры в одну тысячу и пять тысяч рублей

Купюры в одну тысячу и пять тысяч рублей. Фото: Global Look Press

Финансисты ждут повышения ключевой ставки Центробанком в марте.

Финансисты ожидают, что Центробанк 17 марта повысит ключевую ставку, от которой зависят проценты по кредитам и вкладам. Соответственно, процент по вкладам тоже будет увеличен.

Так что, сейчас есть смысл забрать деньги из банка, а когда ставка поднимется, вновь их положить под проценты.

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«Не исключено, что на заседании 17 марта регулятор повысит ключевую ставку с 7,5 процента до восьми процентов. Банки затем могут повысить процентные ставки по вкладам и кредитам. Поэтому сейчас можно разместить свободные средства на накопительном счете или на вкладе на месяц, а в марте, возможно, получится оформить вклад с более выгодной процентной ставкой», — рекомендовала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

По материалам 1prime.ru.

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