Срочно заберите деньги из банков: вернуть всегда успеете — выгодный период наступит скоро

Финансисты ожидают, что Центробанк 17 марта повысит ключевую ставку, от которой зависят проценты по кредитам и вкладам. Соответственно, процент по вкладам тоже будет увеличен.
Так что, сейчас есть смысл забрать деньги из банка, а когда ставка поднимется, вновь их положить под проценты.
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«Не исключено, что на заседании 17 марта регулятор повысит ключевую ставку с 7,5 процента до восьми процентов. Банки затем могут повысить процентные ставки по вкладам и кредитам. Поэтому сейчас можно разместить свободные средства на накопительном счете или на вкладе на месяц, а в марте, возможно, получится оформить вклад с более выгодной процентной ставкой», — рекомендовала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.
По материалам 1prime.ru.