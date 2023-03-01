От 120 до 200 рублей: эксперты спрогнозировали курс доллара — названы даты, когда американская валюта подскочит в цене

Прогнозы по поводу курса доллара на ближайшие два года сделал главный макроэкономист «Ингосстрах–Инвестиций» Антон Прокудин.

По его расчетам, даже если нефть будет дорожать, девальвации рубля избежать это не поможет.

Прокудин считает, что доллар к 2024 году будет стоит выше 100 рублей, а в 2025-м году - 200 рублей.

Эксперт объяснил, что, «если сильно упростить схему» прогнозирования, можно просто умножать старые данные на два.

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