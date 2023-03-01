Добавьте ее при варке, и морковь не потеряет цвет: этот секретный ингредиент продается в каждом магазине

Морковь — ингредиент многих салатов. Конечно же, хочется, чтобы она была яркой, ведь именно ради цвета ее часто и добавляют.

Увы, при варке морковь может терять свою яркость, становится бледной, желтой. Но стоит добавить в воду всего один ингредиент, как морковь при термической обработке останется такой же яркой, словно только с грядки.

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