Придется построить свою фабрику: стало известно, когда во «Вкусно — и точка» появятся игрушки

Уже известно, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» ввела в свой ассортимент детские наборы «Кидз Комбо», как аналог «Хэппи Мил» от «Макдоналдс». А вот игрушек, чтобы наполнить этот проект, как оказалось, не хватает. Поэтому компания откроет свою собственную фабрику игрушек.

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Как рассказал журналистам владелец сети Александр Говор, первые игрушки в «Кидз Комбо» появятся в июле-августе 2023 года. Часть из них будет производиться в России, а часть — поставляться из Китая. Но фабрик, которые смогут полностью покрыть необходимые «Вкусно — и точка» объемы, в РФ пока что нет.