Это поможет правильно пожарить купаты: ни одна колбаска не лопнет и сок не вытечет на сковороду

Жареные колбаски

Жареные колбаски. Фото: Global Look Press

Есть два лайфхака, которые помогут идеально приготовить мясные полуфабрикаты.

Готовые колбаски облегчили жизнь многих хозяек. Казалось бы, чего проще — купил мясные полуфабрикаты, бросил их на сковороду и сытный ужин готов.

Однако колбаски часто бывают капризными — лопаются, текут. Подавать такие на стол — никакой радости.

Но есть пара лайфхаков, которые помогут домашним кулинарам готовить колбаски идеально.

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Чтобы колбаски во время жарки не лопнули, их рекомендуется заморозить и жарить в таком виде. Замороженная оболочка не лопнет. 

Если же на заморозку нет времени, можно облить колбаски горячей водой (не кипятком!).  Есть и третий лайфхак — он поможет не лопнуть оболочке, но сок все-таки вытечет — оболочку можно в нескольких местах проткнуть иголкой.

По материалам belnovosti.by.

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