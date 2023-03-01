Это поможет правильно пожарить купаты: ни одна колбаска не лопнет и сок не вытечет на сковороду

Готовые колбаски облегчили жизнь многих хозяек. Казалось бы, чего проще — купил мясные полуфабрикаты, бросил их на сковороду и сытный ужин готов.

Однако колбаски часто бывают капризными — лопаются, текут. Подавать такие на стол — никакой радости.

Но есть пара лайфхаков, которые помогут домашним кулинарам готовить колбаски идеально.

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