Это поможет правильно пожарить купаты: ни одна колбаска не лопнет и сок не вытечет на сковороду

Готовые колбаски облегчили жизнь многих хозяек. Казалось бы, чего проще — купил мясные полуфабрикаты, бросил их на сковороду и сытный ужин готов.
Однако колбаски часто бывают капризными — лопаются, текут. Подавать такие на стол — никакой радости.
Но есть пара лайфхаков, которые помогут домашним кулинарам готовить колбаски идеально.
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Чтобы колбаски во время жарки не лопнули, их рекомендуется заморозить и жарить в таком виде. Замороженная оболочка не лопнет.
Если же на заморозку нет времени, можно облить колбаски горячей водой (не кипятком!). Есть и третий лайфхак — он поможет не лопнуть оболочке, но сок все-таки вытечет — оболочку можно в нескольких местах проткнуть иголкой.
По материалам belnovosti.by.