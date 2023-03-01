Знаменитую активистку Грету Тунберг «убрали» полицейские

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вместе со своими единомышленниками вышла на акцию протеста в правительственном квартале столицы Норвегии — Осло. Пришедшие протестовали против планов властей установить ветряные электростанции там, где проживают саамы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Несколько дней протест проходил достаточно мирно, но в ночь на 27 февраля активисты заблокировали вход в министерство нефти и энергетики. Это заставило сотрудников полиции предпринять более жесткие меры. Некоторых протестующих, в их числе — Грету Тунберг, попросту унесли с места проведения акции протеста: девушку подхватили за ноги и под мышки, сообщает издание «РИА ФАН».