Эксперты назвали лучшие антивозрастные кремы с пептидами: есть российский бюджетный

Эксперты «МаркиКачества» создали рейтинг самых лучших антивозрастных кремов с пептидами. Данные средства призваны улучшать состояние кожи лица после 30–35 лет, разглаживать морщины, подтягивать овал лица.

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Исследователи отметили, что составили топ-список кремов из тех, что показали себя в борьбе с признаками старения лучше всех. Их рекомендовали косметологи. А также дали высокую оценку обычные российские пользователи.

На первое место среди антивозрастных кремов с пептидами попал корейский продукт Mizon Peptide ampoule cream за 1100 рублей.

Вторую позицию занял еще один «кореец» — Secret Key Syn-Ake за 1050 рублей.

На третьем месте оказался российский крем Natura Siberica Anti-Age за 660 рублей.

Источник: markakachestva.ru.