Натрите лимонной корочкой кран и ручки — вы поразитесь! Невероятный блеск и чистота

Лимон — полезный фрукт во всех отношениях. Красотки знают, что если протирать каждый день лицо кусочком лимона, улучшится цвет лица и текстура кожи, а все благодаря натуральной фруктовой кислоте, которая есть в нем. Она действует лучше и бережнее любого покупного пилинга.

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Ну а корочку лимона можно смело использовать в быту. Натирайте ей хромированные дверные ручки, краны, смесители, душ и так далее. Вы поразитесь, какими чистыми и блестящими они станут.

Ну а если налет оказался серьезным, разведите сухую лимонную кислоту в воде или возьмите чистый лимонный сок, смочите тряпочку и положите ее часа на два на известковую корку. Потом просто промойте, эффект будет поразительным!