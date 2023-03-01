Увидим серьезное падение — 100%! Каким будет курс доллара на этой неделе

Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников считает, что наметившееся падение доллара продолжится на этой неделе.

Напомним, новые валютные торги понизили «американца» вплоть до 74 рублей. И это после взлета до 76 рублей и выше на прошлой неделе.

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Эксперт убежден, что доллары будут падать в цене на торгах и дальше, достигнув дна, которое выразится в сумме в 73 рубля.

Однако к выходным, после 3 марта, доллар опять устремится ввысь. Способствовать этому будет макростатистика от США.

Источник: konkurent.ru.