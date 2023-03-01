Опустят ли пенсионный возраст: в Минтруде прокомментировали слухи о новой реформе

1 марта на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсуждался вопрос новой пенсионной реформе в России.

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев напомнил коллегам, что в СМИ муссируется вопрос о якобы готовящейся очередной пенсионной реформе. Он попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова уточнить, нет ли сейчас планов по возвращению к предыдущему возрасту выхода на пенсию — 60 годам для мужчин и 55 годам для женщин.