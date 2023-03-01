Опустят ли пенсионный возраст: в Минтруде прокомментировали слухи о новой реформе

Пенсионеры

А вы довольны текущей пенсионной реформой? Фото: Global Look Press

Вопрос был адресован министру труда и социальной защиты РФ.

1 марта на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсуждался вопрос новой пенсионной реформе в России.

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев напомнил коллегам, что в СМИ муссируется вопрос о якобы готовящейся очередной пенсионной реформе. Он попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова уточнить, нет ли сейчас планов по возвращению к предыдущему возрасту выхода на пенсию — 60 годам для мужчин и 55 годам для женщин.

«Мы у себя внутри министерства новых предложений к новой пенсионной реформе не формируем, — цитирует ответ министра ТАСС. — Пенсионную реформу с точки зрения параметров пенсионного возраста, порядка начисления расчета пенсии мы в министерстве не готовим».

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Напомним, пенсионную реформу в России запустили в 2019 году. Возраст выхода на пенсию для граждан решили поэтапно поднять на пять лет: до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин.

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