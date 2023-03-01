Топ-5 самых стойких духов, актуальных в 2023 году: держатся на коже сутки, на одежде — неделю

Эксперты назвали топ-5 самых стойких женских ароматов, которые актуальны в 2023 году. Они говорят о своей хозяйке, что она в тренде и делают ее загадочной и неповторимой.

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Такие духи могут продержаться на коже целые сутки, пока их обладательница не примет ванну. На а шлейф своего аромата на одежде они будут держать несколько дней.

Итак, самым топовым и самым стойкими были признаны духи Versace Crystal Noir, они терпкие и имеют актуальную восточную нотку.

На втором месте — Montale Intense Cafe, духи густые и постепенно раскрывающиеся новыми гранями.

На третьем месте — Sisley Soir de Lune, которые пахнут шипровым медом со шлейфом фруктов.

Источник: samyiluchshiy.ru.