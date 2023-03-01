Состояние стабилизировалось: Леонида Рошаля перевели из реанимации в обычную палату

1 марта стало известно об улучшении состояния знаменитого врача Леонида Рошаля, который попал в больницу в тяжелом состоянии в конце февраля. После операции 89-летнего детского хирурга перевели из реанимации в отделение хирургии — его состояние стабилизировалось, теперь доктора ждет реабилитация в обычной палате.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, добавляя, что известный медик был госпитализирован, получив перелом шейки бедра при падении. Также у него имеются болезнь Паркинсона и кисты в головном мозге.

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Напомним, профессор Леонид Рошаль — легенда в отечественной и мировой медицине. Он является президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президентом Национальной медицинской палаты и Героем Труда РФ.