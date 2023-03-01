Оттирает все! Какое дешевенькое чудо-средство справится с любым загрязнением: за три копейки

Очень эффективное универсальное средство для очищения любых пятен и загрязнений с твердых поверхностей можно приготовить в домашних условиях.

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Для этого нужно взять немного зубной пасты (можно самую дешевую) и смешать ее с моющим средством для посуды в небольшой пиалке.

Обмакивая губку в этой пасте, вы наведете блеск во всей квартире. Этот состав великолепно отмывает пластиковые подоконники, окрашенные стены, раковины, ванны, унитазы, столешницы, стены душевой кабины, зеркала.

Источник: Telegram-канал «Полезный канал»