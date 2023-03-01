Какой цифры достигнет доллар уже в ближайшие дни: такого еще не было – слабонервным плохо

Доллар стал падать на московских валютных торгах. Перевалив за 76 рублей, он обнадежил некоторых валютчиков. Однако скоро совершил неожиданный финт, резко упав до 74 рублей.

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Эксперты полагают, что понижение курса «американца» продолжится и дальше в первых числах марта. Но это продлится недолго.

К выходным валюта США неожиданно взлетит вверх и вполне вероятно достигнет цифры в 80 рублей. Об этом рассказал «Прайм» главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

Источник: 1prime.ru.