Какой цифры достигнет доллар уже в ближайшие дни: такого еще не было – слабонервным плохо

Какой цифры достигнет доллар уже в ближайшие дни: такого еще не было – слабонервным плохо

Доллары. Фото: Global Look Press

Сейчас валюта понижается на торгах, но продолжится это недолго.

Доллар стал падать на московских валютных торгах. Перевалив за 76 рублей, он обнадежил некоторых валютчиков. Однако скоро совершил неожиданный финт, резко упав до 74 рублей.

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Эксперты полагают, что понижение курса «американца» продолжится и дальше в первых числах марта. Но это продлится недолго.

К выходным валюта США неожиданно взлетит вверх и вполне вероятно достигнет цифры в 80 рублей. Об этом рассказал «Прайм» главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

Источник: 1prime.ru.

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