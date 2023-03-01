Почему никогда нельзя выбрасывать лимонные корки: это главный помощник дома!

Использовав лимон, никогда не нужно выбрасывать от него корочки. Это тоже очень полезная часть фрукта, которая спасет вас не один раз.

Натерев корку лимона, вы получите вкуснейшую цедру, которая сделает вашу выпечку аппетитной и ароматной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

А если вы свежей корочкой лимона протрете хромированные детали в вашей квартире, вы удивитесь, как они заблестят и очистятся!

Кроме того, если корочки лимона разложить в шкафах, на полках в комнатах и в холодильнике, вы сможете насладиться цитрусовым ароматом вокруг себя.

Также корочки лимона помогут избавить вашу духовку и микроволновку от неприятного запаха и налета. Бросьте их в воду и прокипятите в печи. Оставьте лимонную воду внутри печи на полчаса. А потом почистите внутри. Все загрязнения с легкостью сойдут, а внутри будет царить непревзойденный аромат.

Источник: belnovosti.by.