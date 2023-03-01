Доллар совершит гигантский скачок вверх! Россияне судорожно бросились скупать валюту

Доллар удивляет россиян все больше и больше своими колебаниями. Он то взлетает до показателей годовой давности (76 рублей), то резко падает на торгах до 74 рублей.

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Сейчас многие россияне заняли позицию низкого старта, ожидая, что доллар понизится еще больше и можно будет приобрести его по выгодной цене.

А некоторые не ждут чудес и уже сейчас бросились в обменники, полагая, что американская валюта скоро пойдет на повышение.

Именно такого мнения придерживается и главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

Согласно прогнозам эксперта, пара доллар/рубль уже в ближайшие дни попытается закрепиться выше 75 рублей и может сделать существенный шаг к середине диапазона 75-80 рублей.

Источник: 1prime.ru