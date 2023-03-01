Как копеечным аспирином вернуть блеск и чистоту всей сантехнике в доме: рабочий лайфхак

Мгновенно привести в порядок всю сантехнику в доме вы сможете благодаря копеечному аспирину, который есть у каждого в домашней аптечке.

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Аспирин (пара таблеток) необходимо измельчить в порошок и смешать его с любым моющим средством. Получившейся пастой вы с легкостью отмоете все грязные пятна, мыльные разводы, известковый налет, накипь и прочие наслоения на сантехнике.