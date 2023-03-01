До 3 марта! Доллар вытворит поворот, от которого люди схватятся за сердце

Американский доллар в последние недели вел себя на валютных торгах Мосбиржи более, чем уверенно, достигнув прошлогодних весенних показателей и перевалив отметку в 76 рублей.
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Такое поведение заставило говорить некоторых экспертов о том, что рубль окончательно ослаб и валюта США будет расти и дальше.
Однако же 27 февраля на торгах отечественная валюта скинула «американца» на уровень в 74,6 рубля.
Главный аналитик ПСБ Егор Жильников полагает, что понижение американской валюты продолжится и дальше. Вплоть до 3 марта мы можем наблюдать, как доллар опускается в цене. Позже он совершит крутой поворот на повышение и может достигнуть 76 рублей вновь.
Источник: konkurent.ru