До 3 марта! Доллар вытворит поворот, от которого люди схватятся за сердце

До 3 марта! Доллар вытворит поворот, от которого люди схватятся за сердце

Доллары. Фото: Global Look Press

Американская валюта пошла не той дорогой, которую ей показали.

Американский доллар в последние недели вел себя на валютных торгах Мосбиржи более, чем уверенно, достигнув прошлогодних весенних показателей и перевалив отметку в 76 рублей.

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Такое поведение заставило говорить некоторых экспертов о том, что рубль окончательно ослаб и валюта США будет расти и дальше.

Однако же 27 февраля на торгах отечественная валюта скинула «американца» на уровень в 74,6 рубля.

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников полагает, что понижение американской валюты продолжится и дальше. Вплоть до 3 марта мы можем наблюдать, как доллар опускается в цене. Позже он совершит крутой поворот на повышение и может достигнуть 76 рублей вновь.

Источник: konkurent.ru

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