Просто отщелкивается! Как легко убрать известковый налет с сантехники обычной лимонкой

Жители населенных пунктов с «проблемной» водой хорошо знают, как трудно порой избавиться от известкового налета на сантехнике.

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Никакая регулярная уборка и дорогие моющие средства порой не помогают. Смесители и душевые кабины постепенно покрываются коркой, отодрать которую, кажется, уже нереально.

И тут на помощь может прийти обычная лимонная кислота, которая есть в кухонном шкафу у каждой хозяйки.