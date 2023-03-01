Просто отщелкивается! Как легко убрать известковый налет с сантехники обычной лимонкой

Жители населенных пунктов с «проблемной» водой хорошо знают, как трудно порой избавиться от известкового налета на сантехнике.
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Никакая регулярная уборка и дорогие моющие средства порой не помогают. Смесители и душевые кабины постепенно покрываются коркой, отодрать которую, кажется, уже нереально.
И тут на помощь может прийти обычная лимонная кислота, которая есть в кухонном шкафу у каждой хозяйки.
Положите 2 столовые ложки кислоты в горячую воду, растворите полностью. Смочите в растворе тряпку и оберните ей кран. Через 30 минут уберите и удалите оставшийся налет щеткой (можно старой зубной). Ополосните чистой водой, протрите сухой тряпкой.
Источник: techinsider.ru