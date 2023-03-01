Эксперты ошиблись: доллар резко изменил свой курс вопреки прогнозам

Последние валютные торги обрушили доллар более чем на 1,5 рубля, разбив в пух и прах прогнозы экспертов, предвещавших его взлет. В итоге рубль укрепился, хотя около месяца терял свою позицию.

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Напомним, в конце прошлой недели доллар на пике смог добраться до отметки в 76 рублей, но уже 27 февраля российский рубль низверг «американца» на уровень в 74,6 рубля. А это на 1,52 рубля меньше по сравнению с пятницей.