Эксперты ошиблись: доллар резко изменил свой курс вопреки прогнозам

Последние валютные торги обрушили доллар более чем на 1,5 рубля, разбив в пух и прах прогнозы экспертов, предвещавших его взлет. В итоге рубль укрепился, хотя около месяца терял свою позицию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Напомним, в конце прошлой недели доллар на пике смог добраться до отметки в 76 рублей, но уже 27 февраля российский рубль низверг «американца» на уровень в 74,6 рубля. А это на 1,52 рубля меньше по сравнению с пятницей.
Относительно европейской валюты рубль тоже укрепился. Евро упал до уровня 79,29 рубля.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» рост отечественной валюты объяснили предстоящими перечислениями налогов в госбюджет.
Источник: Konkurent.ru