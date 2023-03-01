В российских такси и на общественном транспорте стало нельзя работать с судимостью

В России появились ограничения на прием на работу в такси и на общественный транспорт для лиц с непогашенной судимостью.

Новый закон начинает действовать с марта 2023 года.

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Неснятая или непогашенная судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления не допускает на работу водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, а также такси.