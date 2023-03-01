В российских такси и на общественном транспорте стало нельзя работать с судимостью

В России появились ограничения на прием на работу в такси и на общественный транспорт для лиц с непогашенной судимостью.
Новый закон начинает действовать с марта 2023 года.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Неснятая или непогашенная судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления не допускает на работу водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, а также такси.
На портале правовой информации отметили, что закон вносит поправки в Трудовой кодекс и закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Напомним, ранее был озвучен список продуктов, которые не стоит есть перед поездкой на автомобиле.