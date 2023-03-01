Во избежание проблем с сотрудниками ГИБДД: какие продукты лучше не употреблять перед поездкой на машине

Озвучен список продуктов питания, которые эксперты не рекомендуют есть при желании сесть за руль.

Любой автомобилист знает, что обнаружение алкоголя в крови водителя за рулем приведет к негативным последствиям. Однако не только бутылка пива или вина может обеспечить нахождение в крови этилового спирта.

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Такие напитки, как кефир, кумыс и квас могут сыграть с автомобилистом злую шутку. Только квас может содержать в себе от 0,15 до 0,3% этилового спирта.