Во избежание проблем с сотрудниками ГИБДД: какие продукты лучше не употреблять перед поездкой на машине

Озвучен список продуктов питания, которые эксперты не рекомендуют есть при желании сесть за руль.
Любой автомобилист знает, что обнаружение алкоголя в крови водителя за рулем приведет к негативным последствиям. Однако не только бутылка пива или вина может обеспечить нахождение в крови этилового спирта.
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Такие напитки, как кефир, кумыс и квас могут сыграть с автомобилистом злую шутку. Только квас может содержать в себе от 0,15 до 0,3% этилового спирта.
К слову, не стоит садиться за руль и после приема пищи, где были соления, перезревшие фрукты. Конфеты и мороженое с добавлением алкоголя также относятся к списку «опасных» продуктов, отметили в ptoday.ru.
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