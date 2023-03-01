«Должно пройти не менее 50 дней»: агроном рассказал, когда сажать семена на рассаду

Названы сроки, когда можно сеять семена для будущей рассады.

Агроном предупредили, что рассада должна иметь определенный «возраст» перед размещением ее в открытый грунт. Поэтому необходимо заранее позаботиться о правильном выращивании овощей при помощи семян.

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