«По аналогии с прожиточным минимумом»: пенсии россиян могут увеличиться уже в апреле

Социальные пенсии россиян уже в апреле этого года возрастут.
С такой инициативой выступили в Минтруда. Отметим, проект уже вынесен на общественное обсуждение.
«С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января прожиточный минимум вырос еще на 3,3%», — заявили представители ведомства.
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«С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума. Таким образом, совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%. Общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6%», — добавил замглавы ведомства Андрей Пудов на сайте mintrud.gov.ru.
Напомним, ранее Верховный суд принял новое решение для россиян.