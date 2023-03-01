«По аналогии с прожиточным минимумом»: пенсии россиян могут увеличиться уже в апреле

Социальные пенсии россиян уже в апреле этого года возрастут.

С такой инициативой выступили в Минтруда. Отметим, проект уже вынесен на общественное обсуждение.

«С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января прожиточный минимум вырос еще на 3,3%», — заявили представители ведомства.

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