Назван процент поддельных вещей на маркетплейсах

Маркетплейсы

Маркетплейсы. Фото: Global Look Press 

Потребители маркетплейсов стали жаловаться на качество продукции.

Эксперты проверили популярные онлайн-площадки для шопинга и выявили подделки.

Отметим, в начале этого года «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) исследовала интернет-площадки для торговли Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет». 

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ОПИ убедилась, что на Wildberries доля нелегальных продавцов обуви составляет 47%, парфюмерии — 66%, воды — 58%.

Что касается Ozon, показатель поддельной продукции находится в диапазоне 8–13%. На «Яндекс.Маркете» – 4–7%. 

«Маркетплейсы могут автоматически отсеивать нарушителей, пользуясь единым государственным реестром. Как показала практика, некоторые агрегаторы не делают этого, становясь своего рода зонтичным брендом для недобросовестных продавцов и одним из основных каналов реализации нелегальной продукции», – отметил председатель ОПИ Олег Павлов в беседе с iz.ru.

Напомним, ранее названа самая популярная площадка для онлайн-шопинга в России.

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