Назван процент поддельных вещей на маркетплейсах

Эксперты проверили популярные онлайн-площадки для шопинга и выявили подделки.
Отметим, в начале этого года «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) исследовала интернет-площадки для торговли Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет».
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
ОПИ убедилась, что на Wildberries доля нелегальных продавцов обуви составляет 47%, парфюмерии — 66%, воды — 58%.
Что касается Ozon, показатель поддельной продукции находится в диапазоне 8–13%. На «Яндекс.Маркете» – 4–7%.
«Маркетплейсы могут автоматически отсеивать нарушителей, пользуясь единым государственным реестром. Как показала практика, некоторые агрегаторы не делают этого, становясь своего рода зонтичным брендом для недобросовестных продавцов и одним из основных каналов реализации нелегальной продукции», – отметил председатель ОПИ Олег Павлов в беседе с iz.ru.
Напомним, ранее названа самая популярная площадка для онлайн-шопинга в России.