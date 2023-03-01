Водители, запоминайте: россиян предупредили о появлении новых дорожных знаков

С 1 марта в России вступили в силу изменения правил дорожного движения (ПДД). Теперь на дорогах страны появится несколько новых знаков. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Таким образом, появятся такие знаки, как «Движение автобусов запрещено» (но не относится к школьным автобусам и маршруткам), «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица, использующие средства индивидуальной мобильности», «Зарядка автомобилей».

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Будет и две разновидности знака «Парковка». Один сделают для платной парковки, а второй - для указания на места для инвалидов. До 1 марта в обоих случаях применялись соответствующие таблички.