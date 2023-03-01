Водители, запоминайте: россиян предупредили о появлении новых дорожных знаков

С 1 марта в России вступили в силу изменения правил дорожного движения (ПДД). Теперь на дорогах страны появится несколько новых знаков. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Таким образом, появятся такие знаки, как «Движение автобусов запрещено» (но не относится к школьным автобусам и маршруткам), «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица, использующие средства индивидуальной мобильности», «Зарядка автомобилей».
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Будет и две разновидности знака «Парковка». Один сделают для платной парковки, а второй - для указания на места для инвалидов. До 1 марта в обоих случаях применялись соответствующие таблички.
По этой схеме вводится несколько вариаций знака «Въезд запрещен». К примеру, вместе со знаком грузовика (въезд запрещен машинам тяжелее 3,5 тонны) или с красной звездочкой (въезд запрещен в субботу, воскресенье и праздничные дни).
Ранее сообщалось, что с 1 марта для всех водителей вводится новое правило освидетельствования на алкоголь. Отмечается, что теперь за отказ от прохождения этой процедуры, будет грозить крупным штрафом и лишением прав.